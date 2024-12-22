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ТСН.Тиждень за 22 грудня. Моторошна правда про вояк з КНДР! Орбана послали! Генералопад в РФ

ТСН.Тиждень за 22 грудня. Моторошна правда про вояк з КНДР! Орбана послали! Генералопад в РФ

ТСН.Тиждень за 22 грудня. Моторошна правда про вояк з КНДР! Орбана послали! Генералопад в РФ

Сюжети випуску

Огляд новин України та світу станом на 22 грудня 2024 року у випуску ТСН.Тиждень з Аллою Мазур.

   

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