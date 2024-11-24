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ТСН.Тиждень за 24 листопада. "Рубіж" чи "Орєшнік"? Атака ЗСУ на Мар'їно, бюджет-2025

ТСН.Тиждень за 24 листопада. "Рубіж" чи "Орєшнік"? Атака ЗСУ на Мар'їно, бюджет-2025

ТСН.Тиждень за 24 листопада. "Рубіж" чи "Орєшнік"? Атака ЗСУ на Мар'їно, бюджет-2025

Сюжети випуску

Огляд новин України та світу станом на 24 листопада 2024 року у випуску ТСН.Тиждень з Аллою Мазур.

       

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