ТСН.Тиждень за 27 жовтня. Перший бій з військами КНДР! Шалені хабарі у МСЕК! Гучні скандали тижня!

Огляд новин України та світу станом на 27 жовтня 2024 року у випуску ТСН.Тиждень з Аллою Мазур. - Головне на 27 жовтня: ракетний терор, розстріл цивільних, тисяча гривень від Зеленського. - ЗСУ готові зустріти військових з КНДР! - Удар Ізраїлю по військовим об'єктам Ірану! Як це допоможе Україні? - Дипломатичний скандал з ООН! Саміт БРІКС пройшов під гучні гасла Кремля - Провокації, підкупи та погрози війною: як Росія втручається у вибори в Грузії та Молдові! - Відверте інтерв'ю з міністром Оксеном Лісовим! - Хабарі МСЕК, схеми ТЦК та інвалідності прокурорів! Гучні скандали тижня! - Історичне "возз'єднання" чи узаконена окупація? Як СРСР захоплював Західну Україну у 1939 році.