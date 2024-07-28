ТСН.Тиждень за 28 липня. Ситуація на фронті. Кулеба в Китаї. Політична боротьба в США

Огляд новин України та світу станом на 28 липня 2024 року у випуску ТСН.Тиждень з Аллою Мазур. - Де українським Силам оборони вдалось переломити ситуацію і відбити поступ росіян? І як дронам вдається все частіше залітати на глибоко тилові російські аеродроми, звідки ворожі борти летять бомбити українські міста? - Присмак китайського миру. Що означає раптовий виклик у Китай головного дипломата України? Як зустріч міністрів закордонних справ Києва і Пекіна може змінити хід війни? Та чи стане розмова несподіванкою і для Путіна, і для Трампа? Ексклюзивний репортаж з китайського Гуанчжоу. - Співучасник чи вбивця? Що відомо про підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон? Які справжні мотиви вбивства? Хто зняв імовірне відео вбивства Фаріон? І чи справді 18-річний хлопець діяв сам? - Феномен Житомира. Як так сталося, що в Житомирі взагалі не вимикають світло? І в чому секрет енергетичної незалежності мера тоді, коли інші градоначальники лише знизують плечима перед своїми мешканцями? - Олімпійська війна. Українська збірна - бій за медалі чи політику? Чому саме Гітлера і Геббельса можна вважати справжніми авторами олімпійської мішури? І як фраза "спорт поза політикою" допомогла диктатору обдурити весь світ?