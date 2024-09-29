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ТСН.Тиждень за 29 вересня. План перемоги. Повістки поштою. Секретні місії ГУР

ТСН.Тиждень за 29 вересня. План перемоги. Повістки поштою. Секретні місії ГУР

ТСН.Тиждень за 29 вересня. План перемоги. Повістки поштою. Секретні місії ГУР

Сюжети випуску

Огляд новин України та світу станом на 29 вересня 2024 року у випуску ТСН.Тиждень з Аллою Мазур.

   

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