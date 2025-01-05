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ТСН.Тиждень за 5 січня. Наступ ЗСУ на Курщині! "Маґура" збив гелікоптери! Правда про Стаханова!

ТСН.Тиждень за 5 січня. Наступ ЗСУ на Курщині! "Маґура" збив гелікоптери! Правда про Стаханова!

ТСН.Тиждень за 5 січня. Наступ ЗСУ на Курщині! "Маґура" збив гелікоптери! Правда про Стаханова!

Сюжети випуску

Огляд новин України та світу станом на 5 січня 2025 року у випуску ТСН.Тиждень з Аллою Мазур.

   

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