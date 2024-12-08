Категорія
ТСН. Тиждень
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ТСН.Тиждень за 8 грудня. Сирія сьогодні: куди втік Асад? Доленосні слова Трампа! Наживо з Грузії!

ТСН.Тиждень за 8 грудня. Сирія сьогодні: куди втік Асад? Доленосні слова Трампа! Наживо з Грузії!

ТСН.Тиждень за 8 грудня. Сирія сьогодні: куди втік Асад? Доленосні слова Трампа! Наживо з Грузії!

Сюжети випуску

Огляд новин України та світу станом на 8 грудня 2024 року у випуску ТСН.Тиждень з Аллою Мазур.

   

Наступна публікація