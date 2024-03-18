Новини ТСН онлайн 19:30 18 березня. Люди тікають від кордону на Сумщині! Супер'яхта Медведчука

Новини України та світу станом на 19:30 понеділка, 18 березня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - На Одещині попрощалися з водієм-пожежником Віталієм Алимовим, який загинув від тяжких травм після ракетної атаки 15 березня. Він прибув на місце обстрілу в Одесі і потрапив під повторний удар. - На Сумщині триває евакуація людей - область постійно під ворожими обстрілами росіян. - У Повітряних силах ЗСУ - новий речник. Юрія Ігната на посаді замінить колишній речник Сухопутних військ - майор Ілля Євлаш. - Окупанти намагаються прорвати оборону українських військ на Новопавлівському, а також Авдіївському та Бахмутському напрямках на Донеччині. Ворог намагається вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра на Херсонському відтинку. - Протитанкові рови і "зуби дракона": багатокілометрові лінії оборони будують на Запорізькому напрямку. Вони призначені для захисту військових від артилерії та стрілецької зброї росіян, задля спостереження за ворогом. - Румунія затвердила навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та дозволила транзит румунською територією зброї для України, зокрема, військової допомоги від Фінляндії. - Арештована супер'яхта Віктора Медведчука: ТСН вдалося потрапити на 92-метрову супер'яхту кума Путіна "Роял Романс" в Хорватії. Невдовзі її продадуть, а виручені кошти відправлять на підтримку України. - Вибори без вибору: на Заході розкритикували умови псевдовиборів на Росії, де вкотре переобирали Володимира Путіна – їх назвали недемократичними. А проведення так званого волевиявлення на окупованих територіях України – рішуче засудили, наголосивши, що ніколи не визнають їхніх результатів. - Від 18 березня і до 4 травня у вірян східного обряду триватиме Великий піст. У цей період віряни відмовляються від розваг, веселощів, м'ясної та молочної їжі, щоб приділити весь свій вільний час духовному розвитку.