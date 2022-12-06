"Я була однією з тих дівчат": киянка, яку розбещував вчитель малювання у Вінниці, розказала відверту історію

Дівчина багато років потому наважилася розповісти відверту історію.
Анастасія стала однією із жертв 55-річного чоловіка, який під виглядом художнього гуртка у Вінниці розбещував малолітніх дівчаток. Він протягом десяти років у власній квартирі вчиняв розпусні дії з вихованками, які приходили на приватні заняття з малювання.
Дізнавшись із новин про те, що зловмисника затримали, одна з його жертв багато років потому вперше розповіла про пережите. Як повідомила Анастасія ТСН.ua, 6 грудня вона написала листа в поліцію та хоче дати свідчення.
За словами дівчини, чоловік був милим і приязним, завжди хвалив її, гладив по спині, коли щось особливо добре вдавалось. На одному з занять, коли Анастасії стало погано - заболіла голова, вчитель запропонував ліки і віднести в ліжко.
Дівчина згадує, що Шура багато писав. Він використовував зменшувано-пестливі форми, казав, як сумує.
Вчитель обіймав майже весь час, просив не йти, не випускав з квартири, каже Анастасія. А коли вона опинилась біля дверей - притиснув до стіни і почав цілувати.
Постраждала наголосила, що у суспільстві мають бути нормалізовані звернення до поліції чи служб з протидії насиллю. Діти повинні знати алгоритм таких звернень і усвідомлювати наявність ширшої за родину системи, яка може надати захист.
Анастасія каже, що її мати запитувала, чому вчитель навчає дітей у себе вдома. Тоді, щоб переконати, "художник" запросив на одне з занять дівчинку.
За легендою, її батько загинув у АТО, а Шура допомагав їй зі вступом у Львівську академію. Постраждала майже впевнена, що він шантажував її і запрошував на такі зустрічі з батьками, аби ніщо не викликало підозру.
Чоловіка затримали: йому загрожує до 12 років в'язниці
55-річного чоловіка викрили, затримали та повідомили йому про підозру. За клопотанням слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як розповів начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Іван Іщенко, зловмисник в одній із кімнат своєї квартири створив "художній гурток" для дітей.
Чоловік, переконавшись у відсутності батьків чи інших дорослих, понад 10 років вчиняв розпусні дії відносно дітей, які приходили на приватні заняття.
У ході обшуків у квартирі чоловіка виявили фотографії та відеозаписи оголених та напівоголених дітей, рукописні й друковані тексти сексуального характеру, текстові "алгоритми" заподіяння дітям фізичного болю та знущань, листування сексуального характеру із зазначенням видів покарань у разі розголошення вихованцями його дій.
У мобільному телефоні та комп'ютері чоловіка виявили фото та відео насильницького характеру, які він видалив аби запобігти викриттю та покаранню. Від дій "художника" постраждали діти віком від 10 до 14 років.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який протягом декількох років розбещував та ґвалтував свою 8-річну падчерку. Про це до поліції повідомила мама дитини.
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