"Я була однією з тих дівчат": киянка, яку розбещував вчитель малювання у Вінниці, розказала відверту історію

Анастасія стала однією із жертв 55-річного чоловіка, який під виглядом художнього гуртка у Вінниці розбещував малолітніх дівчаток. Він протягом десяти років у власній квартирі вчиняв розпусні дії з вихованками, які приходили на приватні заняття з малювання.

Дізнавшись із новин про те, що зловмисника затримали, одна з його жертв багато років потому вперше розповіла про пережите. Як повідомила Анастасія ТСН.ua, 6 грудня вона написала листа в поліцію та хоче дати свідчення.

Мені було 14, я мріяла про кар‘єру, пов‘язану з дизайном, тому ми з мамою почали шукати викладача малювання. Разом прийшли до "Шури" – він довго розповідав про те, як любить свою справу і дітей. Дав 10(!) безкоштовних занять, аби я могла звикнути, зрозуміти чи підходить мені.

Вдома у чоловіка знайшли фото оголених дітей та листування з ними сексуального характеру

За словами дівчини, чоловік був милим і приязним, завжди хвалив її, гладив по спині, коли щось особливо добре вдавалось. На одному з занять, коли Анастасії стало погано - заболіла голова, вчитель запропонував ліки і віднести в ліжко.

Я погодилась лише на перше, але Шура підняв мене на руки і поніс в кімнату, сказав чекати його. Я згадала, що у мене є свої таблетки, і коли він прийшов, вже сиділа з ними в руках. Він здивувався, але нічого не сказав, лише вмовляв лягти, щоб перепочити. Тоді мені дуже пощастило.

Вчитель писав текстові "алгоритми" заподіяння дітям фізичного болю та знущань / Фото: Національна поліція Вінницької області

Дівчина згадує, що Шура багато писав. Він використовував зменшувано-пестливі форми, казав, як сумує.

Мені було некомфортно від цього, але я не могла розповісти батькам, бо дуже боялась осуду. Вирішила, що треба просто піти від нього, сказала батькам, мама купила бісквіт і відправила на останнє заняття.

Вчитель обіймав майже весь час, просив не йти, не випускав з квартири, каже Анастасія. А коли вона опинилась біля дверей - притиснув до стіни і почав цілувати.

Навіть не пам‘ятаю, як довго я потім чистила зуби та вмивалась. І як довго він писав нам з мамою, аби я повернулась до занять. Ця історія навіть не про довіру до батьків, а про відсутність сексуальної освіти і довіри до інституцій, розуміння можливості в будь-якому віці звернутись до поліції чи інших служб.

Від дій чоловіка постраждали діти віком від 10 до 14 років / Фото: Національна поліція Вінницької області

Постраждала наголосила, що у суспільстві мають бути нормалізовані звернення до поліції чи служб з протидії насиллю. Діти повинні знати алгоритм таких звернень і усвідомлювати наявність ширшої за родину системи, яка може надати захист.

Я вперше в деталях розповіла про це мамі. Мені досі було страшно і соромно. Тепер планую дати свідчення.

У телефоні та комп'ютері чоловіка виявили фото та відеозаписи насильницького характеру / Фото: Національна поліція Вінницької області

Анастасія каже, що її мати запитувала, чому вчитель навчає дітей у себе вдома. Тоді, щоб переконати, "художник" запросив на одне з занять дівчинку.

За легендою, її батько загинув у АТО, а Шура допомагав їй зі вступом у Львівську академію. Постраждала майже впевнена, що він шантажував її і запрошував на такі зустрічі з батьками, аби ніщо не викликало підозру.

Ну і історія про 10 безкоштовних занять... для незаможних, як і моя, родин, це був ідеальний варіант. А для нього - ідеальне прикриття.

Чоловік під виглядом художнього гуртка понад 10 років розбещував малолітніх дівчаток / Фото: Національна поліція Вінницької області

Чоловіка затримали: йому загрожує до 12 років в'язниці

55-річного чоловіка викрили, затримали та повідомили йому про підозру. За клопотанням слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як розповів начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Іван Іщенко, зловмисник в одній із кімнат своєї квартири створив "художній гурток" для дітей.

Чоловік, переконавшись у відсутності батьків чи інших дорослих, понад 10 років вчиняв розпусні дії відносно дітей, які приходили на приватні заняття.

У ході обшуків у квартирі чоловіка виявили фотографії та відеозаписи оголених та напівоголених дітей, рукописні й друковані тексти сексуального характеру, текстові "алгоритми" заподіяння дітям фізичного болю та знущань, листування сексуального характеру із зазначенням видів покарань у разі розголошення вихованцями його дій.

У мобільному телефоні та комп'ютері чоловіка виявили фото та відео насильницького характеру, які він видалив аби запобігти викриттю та покаранню. Від дій "художника" постраждали діти віком від 10 до 14 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який протягом декількох років розбещував та ґвалтував свою 8-річну падчерку. Про це до поліції повідомила мама дитини.

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