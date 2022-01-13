Зарізав і повідомив сусідці: у Херсонській області чоловік розправився із співмешканкою

Після вбивства зловмисник зник.

У передмісті обласного центру до поліції звернулася жителька селища та повідомила про вбивство сусідки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Херсонської області.

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Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що до заявниці прийшов співмешканець загиблої і заявив, що його цивільній дружині стало зле та необхідна допомога. Після цього він пішов у невідомому напрямку. Сусідка ж побігла до будинку потерпілої, де виявила її мертвою.

Поліцейські виявили на тілі жінки проникаюче ножове поранення черевної порожнини та забої на обличчі. Працівники поліції встановили місцеперебування співмешканця загиблої. Він зізнався, що зранку разом із співмешканкою вживали спиртне, а потім між ними виникла сварка. Після чого конфлікт переріс у бійку, в ході якої чоловік схопив кухонний ніж та вдарив ним жінку.

Зловмисник затриманий, тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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Нагадаємо, в Одеській області 26-річний чоловік прийшов до 42-річного односельця додому нібито по грошовий борг, побив господаря до втрати свідомості і поволік на кладовище, добиваючи дорогою.

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