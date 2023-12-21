47 ОМБр отримала 100 дронів від братів Кличків: «Дуже потрібні, щоб створювати ворогові максимальне вогневе ураження»

У своєму офіційному телеграм-каналі захисники виклали відео з кадрами передавання дронів і словами подяки меру Києва та всім українцям за підтримку.

«Ми – бійці 47-ї Окремої механізованої бригади «Маґура». І сьогодні у нас надзвичайно приємна новина. З міста Києва від братів Кличків до нас прийшов надзвичайний подарунок – 100 FPV-дронів. Буквально через кілька годин ці невеличкі дрони вже будуть у бойових підрозділах і нестимуть смерть ворогам», – повідомили бійці.

47-ма бригада подякувала міському голові Києва та усім українцям за потужну підтримку.

«Сьогодні наша бригада виконує бойові завдання на одній з найскладніших ділянок фронту – на Авдіївському напрямку. І для того, щоб нищити ворога, створювати йому максимальне вогневе ураження та підтримувати нашу надзвичайну штурмову піхоту, нам потрібні засоби ураження, такі як FPV-дрони. Кожен ворожий пес має розуміти, що на нашій українській землі на нього чекає тільки смерть і забуття. Наближаємо перемогу разом!» – наголосив військовослужбовець 47-ї ОМБр Дмитро.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що отримав 100 FPV-дронів, які замовляв разом з братом, і того ж дня безпілотники були надіслані 47-й бригаді під Авдіївку. Чекаємо на ще кілька замовлених партій БпЛА, наголосив Кличко.

Також раніше Віталій Кличко повідомляв, що з 7 мільярдів гривень, які закладалися до бюджету міста 2023 року на підтримку ЗСУ, понад мільярд було виділено на запити ЗСУ саме на дрони.