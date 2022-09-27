Американські літаки стали на повноцінне бойове чергування після висновків розвідки щодо ядерної зброї

Декілька днів тому американські літаки Boeing стали на повноцінне бойове чергування на тлі інформації про застосування очільником Кремля ядерної зброї.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник на Youtube-каналі ТСН розповів про підготовку США.

"Американці - не ті люди, які будуть ухвалювати даремні рішення. Їхні розвідувальні співтовариства дійшли до певних висновків про можливий тактичний ядерний удар", - зазначив експерт.

Він додав, що можливий не лише тактичний удар по Україні.

"На мій погляд, удар може бути не тільки по Україні. Путін розуміє, що він фізично приречений, тому він може відважитися не лише на тактичний, а й на стратегічний ядерний удар. Тоді проблема стає загально планетарною", - додав Черник.

Нагадаємо, раніше дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко наголосив, що Путіна можна зупинити двома шляхами: або донести, якими будуть наслідки ядерного удару по Україні для Росії і нього самого, або передати Україні ядерну зброю.

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