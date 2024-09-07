Американські ракети JASSM для F-16: як допоможуть на полі бою — аналітик ISW

За допомогою цієї зброї вдалося б уразити захоплений російськими окупантами аеродром у Бердянську.

Інтегровані у винищувачі F-16 далекобійні крилаті ракети JASSM (повітря-земля), постачання яких розглядають в адміністрації Байдена, дозволить українським збройним силам ефективніше проводити комбіновані операції.

На цьому наголосив аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос в коментарі “24 каналу”.

За його словами, застосування цих ракет сприятиме "повітряній інтердикції на полі бою", тобто ізолювати частину бою завдяки завданню ударів по дорогах і мостах, щоб завадити ворогу здійснювати переміщення.

"Отримавши JASSM, українці зможуть використовувати ракети як зброю дистанційної атаки. Наприклад, мости та дороги біля Пологів та загалом на Запоріжжі було б доречно знищити саме за допомогою JASSM", – зауважив Бароос.

На думку аналітика ISW, що американські ракети також допомогли б уразити захоплений російськими окупантами аеродром у Бердянську, де розміщені штурмові вертольоти Ка-52, які застосовували для атак на українські сили у Запорізькій області.

Водночас він наголосив, що рішення про передавання JASSM Україні не зможе переламати хід війни.

Нагадаємо, коментуючи можливе рішення адміністрації Байдена постачати Україні ракети повітря-земля JASSM з дальністю до 900 кілометрів, які запускаються з винищувачів F-16, Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, перебуваючи з робочою поїздкою у Владивостоці на Далекому Сході Росії, нагадав західним союзникам України про "червоні лінії", які не можна перетинати.

Українські пілоти шугають на F-16! Унікальне відео!

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