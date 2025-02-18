Аналітик Defense Express пояснив, що означає вимога США до Європи купувати зброю для України

Показовим фактом є те, що така інформація лунає на тлі витоків щодо перемовин між США та РФ.

США можуть розглядати одразу декілька шляхів постачання зброї для України і хочуть захистити національні інтереси, коли пропонують Європі купувати зброю для Сил оборони України.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Президент Сполучених Штатів Америки, звісно, що відстоює інтерес Сполучених Штатів Америки. І основним інтересом тут є якраз і просування інтересів виробників озброєння та військової техніки. І звісно, що зняття різноманітних обмежень, які могли бути до цих пір у Сполучених Штатів на передачу зброї через посередників іншим країнам, зокрема, Україні. І це може бути також пов'язано з розробкою декількох шляхів постачання зброї Україні. І це якраз один таких з ймовірних шляхів, коли Європа фінансуватиме закупівлю озброєнь для підвищення спроможностей Збройних Сил України і насичення необхідними видами озброєння, в тому числі і зброєю стримування для того, щоб зробити перепону Російській Федерації для того, щоб відновити в майбутньому широкомасштабну агресію після того, як можуть бути теоретичні якісь домовленості", - зазначив він.

Він зазначив, що показовим фактом є те, що така інформація лунає на тлі витоків щодо перемовин між Сполученими Штатами Америки та Росією.

"Другим шляхом постачання зброї Україні може бути безпосередня передача зброї Україні за схемою, те, що раніше ми називали лендлізом, коли буде передаватися озброєння під майбутню оплату. Звісно, що з можливим досягненням якихось домовленостей форма оплати може змінюватися. В тому числі ми чули і заяви стосовно того, що в США хочуть отримати якісь гарантії подібної оплати, і у якості такої оплати вони згодні розглядати отримання доступу до українських ресурсів. Вочевидь говориться про те, що зараз подібними інформаційними повідомленнями прикриваються і забезпечуються майбутні домовленості, і відповідно це впливає на позиції сторін. Але також хочу сказати, що це все відбувається на тому тлі, що Сили оборони України продовжують наносити удари по російським загарбникам, в тому числі і в глибині території Російської Федерації", - сказав він.

Крім того, експерт зауважив, що в США не критикують влучні удари Збройних Сил України по об’єктах на території РФ.

"І ми не бачимо зараз того, що, наприклад, з тієї ж американської сторони звучать якісь заяви про те, що не можна подібного робити. Це говорить про те, що саме Збройні Сили України, Сили оборони України і складові також є активним учасником оцих переговорів і забезпечують переговорну позицію саме української сторони. Ну і відповідно таким чином також забезпечують і позицію тих країн, які зацікавлені в тому, щоб привести Російську Федерацію до миру", - вважає Валерій Рябих.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він готовий дозволити країнам Європи закуповувати зброю для передавання Україні.

Ми раніше інформували, що Британія надала Україні додаткову військову допомогу на понад $180 млн.

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