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Аналітики ISW. пояснили, як Росія використає передані Іраном балістичні ракети

Аналітики ISW. пояснили, як Росія використає передані Іраном балістичні ракети

Іран передав Путіну балістичні ракети / Колаж ТСН.ua

Ракети були поставлені через нерозкритий порт у Каспійському морі.

Іран передав Росії понад 200 балістичних ракет Fateh-360, які Кремль, ймовірно, використає для ударів по українській інфраструктурі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики нагадали, що 6 вересня у The Times вийшла стаття, в якій вказувалось, що ракети були поставлені через нерозкритий порт у Каспійському морі.

В свою чергу офіційні особи зі Сполучених Штатів та Європи підтвердили інформацію про те, що Іран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності (якою і є Fateh-360).

Експерти ISW припускають, що, ймовірно, Росія буде використовувати дану зброю для ударів по енергетиці в осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іранська місія при ООН офіційно заперечує, що Тегеран постачає свої балістичні ракети до РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що в адміністрації президента США Джо Байдена прокоментували постачання іранських ракет Росії.

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