Аналог "Шахеда": Україна запустила в серійне виробництво дрон з дальністю 1000 км

Нові українські безпілотники вже замовляють Сили оборони для своїх операцій.

В Україні запустили у серійне виробництво новий дрон-камікадзе з дальністю польоту до 1000 км, який є аналогом безпілотника Shahed-136.

Про це гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін розповів у інтерв’ю "Економічна правда".

Сметанін підтвердив інформацію про те, що в Україні відбувається серійне виробництво дрона з дальністю польоту до 1000 км.

"Виробляється. Зокрема, у кооперації з іноземними партнерами. Де саме – я розповідати не буду з міркувань безпеки. Головне, що вони літають і вибухають, а Сили оборони їх замовляють. Це ж чудово!" – розповів гендиректор "Укроборонпрому".

Він також відповів, чи є цей новий український дрон аналогом іранських Shahed-136.

"В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "Шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "Шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками", – повідомив Сметанін.

Нагадаємо, "Укроборонпром" ще у грудні 2022 року повідомляв про перехід до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження 1000 км та здатністю нести до 75 кг вибухівки.

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