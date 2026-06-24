Армія США створить полігони за зразком українського фронту

Американські військові / © Associated Press

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Армія США має намір найближчим часом створити щонайменше два полігони, що імітуватимуть реальні бойові умови на українському фронті.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на міністра армії США Дена Дрісколла.

За його словами, протягом наступних чотирьох-шести тижнів американські військові планують облаштувати щонайменше два внутрішні полігони нового типу.

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«Можна створити умови електронної війни та всі елементи бойового середовища, а також залучити до співпраці виробників дронів та розробників засобів протидії дронам», — заявив Дрісколл.

Він пояснив, що така модель дозволить військовим не лише вдосконалювати навички, а й безпосередньо співпрацювати з виробниками озброєння та технологічними компаніями.

Міністр також повідомив, що в США вже є локації, де подібні випробування можуть проводитися безпечно. Крім того, армія розглядає можливість використання полігону за межами країни для значно інтенсивніших тестувань, зокрема за участю гіперзвукових систем.

Як зазначає CBS News, частина нинішніх навчань американських військових із протидії дронам досі не передбачає використання електронних засобів радіоперешкод. Однією з причин є чинні обмеження на застосування таких технологій на території США.

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У матеріалі також наведено оцінки представника Управління стратегічних загроз армії США Дуейна Хейса щодо темпів виробництва безпілотників. За його словами, Росія щомісяця випускає від 3 до 5 тисяч ударних дронів типу «Шахед», а також близько 600 тисяч менших безпілотників.

Водночас Україна, за його даними, виробляє приблизно 30 тисяч дронів-перехоплювачів щомісяця для протидії російським атакам.

Хейс наголосив, що США успішно виготовляють високотехнологічні та дорогі системи озброєння, зокрема ракети для комплексів Patriot і THAAD.

Однак, на його думку, американській оборонній промисловості також необхідно налагодити масове виробництво дешевших перехоплювачів, які можна буде використовувати у тривалих війнах на виснаження.

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«Війна з Іраном висвітлила слабкі місця оборонної промисловості, зокрема щодо швидкості та вартості виробництва», — зауважує видання.

За інформацією CBS News, президент США Дональд Трамп найближчим часом планує провести зустріч із керівниками провідних оборонних компаній, щоб обговорити прискорення виробництва озброєнь.

Раніше повідомлялося, що українські військові можуть використовувати для ударів по Криму технології американських компаній.

Ми раніше інформували, що США залучають найбільші машинобудівні гіганти країни — General Motors і Ford — до виробництва ракет Patriot і Tomahawk.

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