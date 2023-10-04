«Армія Дронів» за місяць вразила майже 140 танків та 270 артилерійських систем ворога, — Мінцифри

За місяць – з 4 вересня до 2 жовтня – «Армія Дронів» вразила 136 танків, 270 артилерійських систем, включно з САУ.

Про це свідчить статистика «Армії Дронів», опублікована Віцепрем’єр-міністром, Міністром цифрового розвитку Михайлом Федоровим за останні 4 тижні.

Тільки за останній тиждень «Армія Дронів» вразила рекордну кількість російської артилерії.

«У росіян – мінус 69 систем і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти – менше снарядів по позиціях наших військових і прифронтових містах. За останній тиждень оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, серед якої – 33 танки, 41 вантажівка та купа іншого обладнання», – повідомив Федоров.

За місяць кількість ураженої техніки сягла 793 одиниць. Також уражено понад 340 одиниць особового складу.

«Дрони кардинально змінили хід бойових дій, і нашим Збройним Силам важливо мати перевагу над ворогом у кількості дронів, їхній якості та майстерності операторів. Ми пишаємося тим, що передали ударним ротам «Армії Дронів» нові пікапи, аби оператори мали можливість оперативно і безпечно виїжджати на позиції і повертатися з бойових завдань цілими й неушкодженими», – підкреслив президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, «Армія Дронів» продовжує комплектацію ударних рот сучасним транспортом. Придбані за сприяння фонду Favbet Foundation 53 нові пікапи вже допомагають операторам дронів знищувати ворожу техніку.

На сьогодні в рамках програми «Армія Дронів» за підтримки партнерів вдалося укомплектувати вже 17 ударних рот БпЛА в складі бригад ЗСУ. У процесі комплектації – понад 50 ударних рот БпЛА. До кінця року планується укомплектувати понад 60 ударних рот, які знищуватимуть ворога на фронті за допомогою безпілотних технологій.