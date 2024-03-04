Армія РФ отримала на озброєння "супертанки" "Армата": чи воюватимуть вони на фронті

В Росії на озброєння армії поставили нові розпіарені танки Т-14 "Армата", однак на війну проти України ці машини не вирушать.

Про це заявив гендиректор "Ростеху" Сергій Чемезов, інформують російські засоби масової пропаганди.

Чемезов переконує, що "Армата" за своїми характеристиками начебто набагато перевершує інші російські та радянські танки.

"Але під час "СВО" ці танки навряд чи використовуватимуться через свою високу вартість. Армії простіше придбати дешевші танки Т-90", – пишуть російські медіа з посиланням на гендиректора "Ростеху".

Нагадаємо, восени 2023 року начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що росіяни жодного разу не застосували танки "Армата" на фронті. Він сказав, що президент РФ Володимир Путін побоюється відправляти ці машини на фронт, оскільки це загрожує серйозними іміджевими втратами для його і без того млявої оборонки.

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