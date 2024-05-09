Армія США отримує нову технологію "Залізний кулак" завдяки Україні – The Telegraph

Чим більше грошей буде витрачено на допомогу Києву, тим швидше війська США будуть переозброєні кращим обладнанням.

Важлива річ, яку, здається, не розуміють багато критиків американської допомоги Україні, в тому, що більшість грошей насправді витрачається в США, і найчастіше, на покращене обладнання для власних збройних сил.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Наприклад, певна допомога Україні витрачається на те, щоб новітнє обладнання так званої активної оборони Iron Fist ("Залізний кулак") потрапило у власні парки бронетехніки армії США набагато швидше, ніж воно надходило б інакше.

"Близько 140 млрд доларів, які Сполучені Штати витрачають на Україну протягом перших трьох років війни, насправді фінансують масштабну модернізацію американської армії", – йдеться у публікації.

Редактор наводить приклад показової ситуації із бойовими машинами піхоти M-2 Bradley.

"Пентагон передав Україні 200 цих машин зразка 1990-х років і на отримані від Конгресу гроші купив у виробника нові БМП щойно з конвеєра. Причому, як підтвердили в Пентагоні, армія США отримує повне заміщення: за один старий Bradley, подарований Україні, американські війська отримують один новий Bradley з усіма сучасними функціями", нагадують у публікації.

Ба більше, новітні машини, що надходять до американських військових, були виготовлені вже з урахуванням певних уроків, засвоєних на полях Запоріжжя і Донбасу. Одна з головних новацій – бортова система активного захисту Iron Fist, яка перехоплює в польоті ракети і безпілотники. Якщо спростити, то це крихітний зенітно-ракетний комплекс, що захищає бронемашину, на яку він встановлений.

"Залізний кулак" вже певний час використовується в армії Ізраїлю і добре себе зарекомендувала. Але саме війна в Україні, де дрони стали домінувати на полі бою, надихнула США та інші країни негайно збільшити інвестиції у впровадження бортових систем активного захисту на бронетехніці.

"Перші кілька M-2A4E1 (Bradley), нагорода армії США за допомогу українській армії, є хорошим початком. І чим більше Bradley Америка надішле в Україну, тим швидше солдати США отримають активний захист", – йдеться у The Telegraph.

Нагадаємо, як 8 травня повідомляв ТСН.ua, армія РФ не дорахувалася чергового танка Т-80. Бійці 47 ОМБр знищили залізо росіян за допомогою протитанкової ракети TOW. ЗСУ показали на відео, як БМП Bradley працює по російському танку Т-80.

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