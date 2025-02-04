Армії Росії та України ведуть технологічну гонку: в ISW назвали лідера

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ акцентував на виробництві FPV-дронів та інших безпілотників, повністю виготовлених з українських компонентів.

Російські та українські збройні сили беруть участь у технологічній гонці наступ-оборона, щоб адаптувати та вдосконалити свої ударні можливості та можливості протидії безпілотникам.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська продовжують інновації у дронових операціях, щоб зберегти свою технологічну перевагу над Росією та досягти ефекту на полі бою. Напередодні командувач українських Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що війська працюють над розробкою нових технологій, але не розголошують їх якомога довше. Це задля того, щоб зберегти технологічну ініціативу та не допустити, аби росіяни створили власні аналоги.

За інформацією Сухаревського, протягом 2024 року Сили безпілотних систем завдали понад 220 ударів по російській території, застосувавши понад 3500 одиниць зброї. Командувач зазначив, що у грудні 2024 року та в січні 2025 року українські війська завдали понад 15 ударів з ЗРК "Бук-М3" і "Тор", а в середині січня українці поставили "Бук-М3" за 57 км від лінії фронту.

Сухаревський також повідомив, що українські захисники використовують FPV-дрони для полювання на російські розвідувальні безпілотники, що призвело до десятикратного зменшення використання ворожих розвіддронів.

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Командувач українських Сил безпілотних систем акцентував на виробництві FPV-дронів та інших безпілотників, повністю виготовлених з українських компонентів. Він також заявив, що країна працює над розробкою способу протидії російським FPV-дронам з оптоволоконним кабелем і над виробництвом власних БпЛА з оптоволоконним кабелем.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що українські військові продовжують нарощувати кількість безпілотних систем у з’єднаннях і частинах Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, корпусів морської піхоти та сил безпілотних систем.

"ISW продовжує оцінювати, що російські та українські збройні сили беруть участь у технологічній гонці наступ-оборона, щоб адаптувати та інновувати свої ударні можливості та можливості боротьби з безпілотниками, і що здатність України впроваджувати технологічні адаптації в масштабах, які випереджають російські адаптації, має вирішальне значення для здатності України компенсувати кількісні матеріальні переваги Росії", – йдеться у звіті аналітиків.

Нагадаємо, раніше в ISW повідомили, що російські війська використовують наземні системи управління, які можуть контролювати "зграї" безпілотників.