Артилерія все ще залишається "королевою битви" в російсько-українській війні — Forbes

Армія РФ має артилерії більше за будь-яку іншу армію у світі, кажуть аналітики видання.

Під час війни РФ проти України незмінним залишається одне: обидві сторони значною мірою покладаються на артилерію.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Forbes.

Більшість бойових ууражень під час повномасштабної війни була завдана саме артилерією, яку зазвичай називають "королевою битви".

Росіяни роюлять приблизно 10 000 пострілів на день, повідомив CNN високопоставлений армійський чиновник, тоді як українці роблять лише близько 2 000 пострілів на день. Ця залежність від артилерії збережеться, як Росія, так і Україна розроблятимуть нову тактику та інтегруватимуть нові технології для посилення своїх вогневих можливостей.Росія і Україна дотримуються радянської доктрини, яка сприяє використанню важкої артилерії, пишуть аналітики видання.

Радянська доктрина і важка артилерія

"Незважаючи на сучасніть армій, Росія і Україна дотримуються радянської доктрини, яка сприяє використанню важкої артилерії. Російські та українські військові операції зосереджені на розміщенні своїх артилерійських систем у ключових точках, які дають змогу їм націлюватися на своїх супротивників. Правильне розміщення артилерії зіграло ключову роль у тому, що українці стримали початкове російське вторгнення, а росіяни зупинили український контрнаступ", - йдеться у Forbes.

Станом на середину липня ЗСУ розмістили свою артилерію всередині і навколо своїх оборонних опорних пунктів у Луганській, Донецькій і Харківській областях.

"Вони планують утримувати ці оборонні позиції щонайменше протягом наступних шести місяців, зміцнюючи їх смугами загороджень під контролем артилерії, щоб запобігти російським механізованим атакам. У результаті росіяни змушені проводити спішені атаки невеликими підрозділами, намагаючись захопити ці оборонні позиції. Ці напади були названі "м'ясорубками" і не мали великого успіху", - зазначають експерти видання.

Російські окупаційні війська використовують великі артилерійські обстріли, намагаючись зруйнувати українські оборонні позиції. У межах цих зусиль вони намагаються атакувати і знищити українські артилерійські позиції. Росіяни також використовують свою артилерію для підтримки своїх піших атак, оскільки артилерійський удар змушує українських солдатів ховатися, знижуючи їхню здатність захищати свої позиції.

Арсенал двох армій

Як зазначено в Forbes,обидві армії мають вражаючий арсенал гаубиць.

Україна використовує як стару техніку радянських часів, таку як 2С3 "Акація", так і новітню техніку, надану НАТО, включно з американським M109 Paladin, британським AS-90 і французьким CAESAR,.

"Україна виробляє гаубицю 2С22 "Богдана", яка частково фінансується за рахунок іноземної допомоги. Одна з проблем полягає в тому, що в обладнанні, яке постачає НАТО, використовуються снаряди іншого розміру, ніж у східноєвропейському обладнанні, внаслідок чого Україна стає залежною від боєприпасів, які постачає НАТО. Останні британські та американські пакети допомоги Україні включали велику кількість снарядів, а також додаткові AS-90 і M109 Paladins", - йдеться у Forbes.

Тим часом армія РФ має артилерії більше за будь-яку іншу армію у світі.

"Артилерійських знарядь утричі більше, ніж у збройних сил США. Вони використовуютть комбінацію самохідних гаубиць радянської епохи, таких як МС19 "Мста-С", і новіших систем, таких як 2С33 "Мста-СМ2". Також російська оборонно-промислова база має розвинула мережу постачань для виробництва артснарядів і виробничу потужність у 250 000 артилерійських боєприпасів на місяць, що дозволяє їм відповідати темпам використання збройних сил", - йдеться у виданні.

Нагадаємо, за добу 16-17 липня ворожа армія РФ завдала 71 авіаудар, скинувши 119 КАБів на українську територію. Також відбулося 112 бойових зіткнень. Найбільше атак окупантів зафіксували на Покровському та Курахівському напрямках.