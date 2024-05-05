Артилерія змінює правила гри: ЗСУ отримають прототипи боєприпасів на 100 км – заява Rheinmetall

Німецька оборонна компанія Rheinmetall планує поставити Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів, які б'ють на 100 км.

Про це заявив керівник компанії Армін Паппергер під час події, яка була організована Асоціацією бізнес-журналістів в Індустріальному клубі Дюссельдорфа-Босс, пише видання Handelsblatt.

Армін Паппергер, коментуючи війну в Україні, зазначив, що "артилерія змінює правила війни" на полі бою і цього року Rheinmetall має поставити "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів для Сил оборони України.

Серед яких, зокрема, будуть прототипи артилерійських боєприпасів із дальністю у 100 км.

Нагадаємо, експерт розповів, скільки треба "протриматися" фронту до надходження військової техніки.

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