Артсистеми, боєприпаси і дрони: міністр озвучив успіхи України у виробництві зброї

Україна почала виробляти артилерійські системи за стандартами НАТО і вдвічі збільшила випуск боєприпасів. Також розпочато комплектацію гібридних систем ППО, розширюється виробництво дронів і тепловізорів.

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив на панельній дискусії в Українському домі в Давосі 17 січня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Україна виготовляє артсистеми за стандартами НАТО

Камишін повідомив, що зараз Україна переживає унікальний досвід переходу від стандартів радянської спадщини до стандартів НАТО, і вже почала виробництво артилерійських систем за стандартами Альянсу.

"Як сказав мій президент, ми вже починаємо це робити. Нам вдалося вдвічі збільшити виробництво боєприпасів. Це те, чому ми маємо приділяти найбільшу увагу", – додав міністр.

Він поінформував, що потребу в компонентах, яких дуже бракує, закриватимуть шляхом створення спільних підприємств із закордонними партнерами.

"Не вистачає компонентів, не вистачає вибухових речовин. Тому ми маємо приділяти увагу спільному виробництву з європейськими та американськими компаніями. Упевнений: спільні зусилля дадуть відповідні результати", – сказав Камишін.

Гібридні системи ППО

За словами очільника Мінстратегпрому, Україна активно розвиває напрямок ППО, створюючи гібридні установки.

"Звичайно, будь-яка система ППО, якщо нову розвивати, потребує тривалого часу... І щоб не чекати роками, ми створили саморобну ППО. Взяли радянські компоненти і застосували західні ракети. Або, скажімо, брали західні ракети, західні пускові установки, до яких застосовували радянські ракети", – розповів Камишін.

Він також подякував партнерам з ЄС та США, які допомагали Україні з посиленням ППО.

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Виробництво дронів в Україні

В Україні великими темпами розвивається виробництво дронів, запевнив міністр.

"Якби ви хотіли купити що-небудь, зроблене в Україні рік тому, вам би небагато вдалося. Були деякі марки, але достатньої майстерності не було. Цей рік (2023-й – ред.) довів, що ми цю індустрію побудували. І це стало видимою і важливою складовою оборонної промисловості. Ми виробляємо те, що працює в небі, на воді та під водою. Усе працює", – стверджує Камишін.

За його слова, витрати на випуск дронів значно скоротилися. Так, на виготовлення FPV-дронів витрати впали з 1 тис. дол. до 500 дол. Найдешевші дрони, які виробляються в Україні, коштують 300 дол.

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Міністр вказав, що розвивається і виробництво тепловізорів.

В України є робособаки

Камишін повідомив, що Сили оборони України активно застосовують на полі бою роботизовані установки.

"Робособаки є. У нас є один центр, який захищений іноземними дронами. Командний центр. І росіяни не розуміють, що насправді вони борються з роботами, а не з військовими частинами, підрозділами", – розповів урядовець.

Він додав, що більшість виробників оборонного сектора України є приватними – це 190 із 200 компаній недержавної форми власності.

Нагадаємо, раніше Камишін інформував, що Україна від серпня 2023 року серійно виготовляє свої далекобійні дрони-камікадзе на зразок "Шахедів".

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