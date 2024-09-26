Авіабомби JSOW можна перетворити на далекобійні крилаті ракети: пояснення експерта

Крилаті авіаційні бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), про передавання яких Україні повідомив президент США Джо Байден, можна легко перетворити на крилаті ракети великої дальності.

Про це повідомив головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі Radio NV.

Експерт нагадав, що, як і будь-яка планувальна бомба “без моторчика”, JSOW може долати відстань 100-120 кілометрів, але наприкінці 2000-х для збільшення дальності її польоту на замовлення Пентагону було створено можливість інтегрувати до неї мініатюрний реактивний двигун.

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“Україна має можливість друкувати [на 3D-принтері] цей малогабаритний двигун, оснастити ним JSOW і отримати власну крилату ракету. І це вже наша зброя — ми як хочемо, так її й використовуємо", — зазначив Катков.

За його словами, ймовірно, у такий спосіб США реалізують "елегантний план" щодо надання Україні далекобійного озброєння, не порушуючи ті "червоні лінії", які вони самі собі намалювали.

“Це, можливо, доволі ефективне рішення США", — наголосив експерт.

Нагадаємо, в новому пакеті військової допомоги Сполучені Штати Америки нададуть Україні планувальні бомби Joint Standoff Weapon (JSOW), дальність ураження яких сягає до 130 км, а також інше важливе для перемоги України озброєння.

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