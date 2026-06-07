Авіаексперт порівняв SAMP/T і Patriot та назвав переваги європейського комплексу

Комплекс SAMP/T / © Getty Images

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Комплекс SAMP/T загалом перевершує американський Patriot за низкою характеристик, зокрема потребує значно менше персоналу та створювався із застосуванням сучаснішої електронної бази.

Про це в етері Еспресо заявив експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

За його словами, уряди Франції та Італії, які спільно виробляють комплекс SAMP/T, пообіцяли надати Україні один такий комплекс для військових випробувань у боротьбі проти російських балістичних ракет.

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«Уряди Франції та Італії, які спільно виробляють комплекс SAMP/T, обіцяли нам надати на військове випробування один такий комплекс для протидії російській балістиці. Скоріш за все, це відбудеться восени або до кінця року. І треба пересвідчитися, чи це буде SAMP/T NG (New Generation) і що його вдосконалена ракета Aster 30 буде здатна працювати по балістиці», — зауважив експерт.

Романенко зазначив, що базова версія SAMP/T не продемонструвала високої ефективності під час перехоплення балістичних цілей. Водночас система вже близько двох років використовується в Україні та успішно працює проти аеродинамічних цілей.

«Загалом комплекс SAMP/T — набагато кращий ніж американський Patriot. По-перше, персоналу потрібно вп’ятеро менше, а друге — коли розроблявся Patriot і коли розробляється SAMP/T — це вже зовсім новий рівень електроніки.

Але проблема з ракетами знову залишається, бо цикл виробництва ракети Aster 30 ледве не два роки — ці ракети возять кілька разів з Франції до Італії, потім назад. Тобто темпи виробництва знову — ніякі.

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Зараз інформація про SAMP/T не афішується. Як тільки з’являться якісь заяви, слід це прослідкувати.

Проте я великих надій на цей комплекс не покладаю, ми зможемо отримати декілька таких SAMP/T на випробування у військах, після чого почнеться серійне виробництво. Але все одно цей комплекс повільно випускається і слабке місце — ракети», — прокоментував Валерій Романенко.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів нараду, присвячену постачанню додаткових систем протиповітряної оборони та ракет до них.

Ми раніше інформували, що Росія накопичила значний запас ракет «Циркон», однак через низькі темпи виробництва не зможе довго підтримувати інтенсивні удари по Україні.

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