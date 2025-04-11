"Авіаційний канібалізм": експерт пояснив, у чому серйозна проблема F-16

F-16 / © Associated Press

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Американські партнери передають Україні передають F-16 80-х років. Необхідну кількість запчастин до них, на жаль, ми не отримуємо.

Про це в ефірі “День.LIVE” розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан.

“Ми вимушені займатися авіаційним канібалізмом. Нам передають два нелетючі літаки, щоб ми розібрали на компоненти і мали запасні частини для решти літаків, які ми використовуємо у ЗСУ”, - констатував експерт.

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Експерт визнає: F-16 — дуже хороший літак, коли він модернізований до рівня BLOCK 70-72. За його оцінками, модернізація одного F-16 до сучасного рівня стане у понад 200 млн доларів. Тоді як модернізація Міг-29 — в 30–35 млн доларів.

“Скільки ми маємо заплатити за модернізацію? Україна має ці гроші? Подивіться, який рівень модернізації нам передали літаки? Кінець 80-х років минулого сторіччя”, — завершив він.

Нагадаємо, Україна отримає літаки F-16 від Бельгії, щойно сама буде мати F-35.