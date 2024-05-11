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Австралія надасть Україні потужну зброю для знищення безпілотників

Австралія надасть Україні потужну зброю для знищення безпілотників

Австралія передасть Україні RBS 70 NG / Фото: SAAB

Шведські комплекси здатні знищувати цілі на відстані до 9 км та висоті до 5 км.

Австралія передасть Україні велику партію переносних зенітних ракетних комплексів RBS 70 NG в рамках військової допомоги.

Про це повідомляє видання Defence Industry Europe.

Дані шведські комплекси здатні знищувати цілі на відстані до 9 км та висоті до 5 км.

Видано зазначає, що про постачання даного виду озброєння було оголошено під час візиту міністра оборони Австралії Річарда Марлеса до Львова.

"Подробиці про кількість пускових установок і боєприпасів RBS 70 NG, які буде поставлено, а також про те, чи буде надано додаткові предмети, як-от радари ППО Giraffe AMB від шведської компанії Saab, поки не розголошуються", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США передають потужну військову допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна отримає нові поставки зброї та техніки від США.

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