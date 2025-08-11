ТСН у соціальних мережах

Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні

Азербайджан готовий переглянути заборону на постачання зброї Україні, якщо російські війська продовжать бити по об’єктах енергетичної інфраструктури, пов’язаних з азербайджанським газом.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Прапор Азербайджану

Прапор Азербайджану

Азербайджан може розглянути можливість зняття ембарго на постачання озброєння Україні, якщо РФ не припинить атаки на газову інфраструктуру, через яку проходить азербайджанський газ.

Про це повідомляє Caliber.Az.

У неділю відбулася телефонна розмова між президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та президентом України Володимиром Зеленським.

Лідери обговорили удари російської армії по газовій інфраструктурі України, а також по нафтовій базі SOCAR в Одесі.

Керівники держав висловили обурення діями російських військ.

За даними Caliber.Az з достовірних джерел, у разі продовження агресивної політики РФ щодо інтересів Азербайджану, офіційний Баку почне розглядати питання зняття ембарго на постачання зброї Україні, яка є в його арсеналі.

Видання зазначає, що російські війська останнім часом системно завдають ударів по енергетичних об’єктах Азербайджану на території України.

Ця ситуація змушує Баку розглядати заходи у відповідь.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Ми раніше інформували, що 8 серпня у Вашингтоні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв за посередництва США уклали мирну угоду.

