Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні
Азербайджан готовий переглянути заборону на постачання зброї Україні, якщо російські війська продовжать бити по об’єктах енергетичної інфраструктури, пов’язаних з азербайджанським газом.
Про це повідомляє Caliber.Az.
У неділю відбулася телефонна розмова між президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та президентом України Володимиром Зеленським.
Лідери обговорили удари російської армії по газовій інфраструктурі України, а також по нафтовій базі SOCAR в Одесі.
Керівники держав висловили обурення діями російських військ.
За даними Caliber.Az з достовірних джерел, у разі продовження агресивної політики РФ щодо інтересів Азербайджану, офіційний Баку почне розглядати питання зняття ембарго на постачання зброї Україні, яка є в його арсеналі.
Видання зазначає, що російські війська останнім часом системно завдають ударів по енергетичних об’єктах Азербайджану на території України.
Ця ситуація змушує Баку розглядати заходи у відповідь.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Ми раніше інформували, що 8 серпня у Вашингтоні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв за посередництва США уклали мирну угоду.