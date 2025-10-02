Barracuda-500: екперти розповіли про критичні недоліки дешевшої альтернативи Tomahawk (фото)

Скрин відео Defence Express

США розглядають нову далекобійну зброю для України, і крім відомих крилатих ракет Tomahawk, у списку з’явився значно менш розрекламований, але потенційно масовий варіант — крилата ракета Barracuda-500 від американської компанії Anduril.

Український військовий портал Defence Express склав характеристику зброї.

«Ракето-дрон» Barracuda: сімейство та характеристики

Barracuda — це ціле сімейство «ракето-дронів», які вперше були представлені лише у вересні 2024 року.

Ракето-дрон Barracuda - сімейство та характеристики Фото: Defence Express

Наразі відомо про три версії: Barracuda-100, Barracuda-250 і Barracuda-500. Вони значно відрізняються дальністю:

Barracuda-100: до 150 км (при повітряному запуску).

Barracuda-250: до 370 км (при повітряному запуску).

Barracuda-500: понад 900 км (при повітряному запуску).

Саме найпотужніша версія — Barracuda-500 — є найбільш реалістичним кандидатом для українських дальніх ударів.

Критичні обмеження: мала бойова частина

Головною проблемою сімейства Barracuda є їхня боєголовка. Навіть найпотужніша Barracuda-500 несе лише 45 кг вибухівки. Це приблизно відповідає бойовій частині дрона-камікадзе «Шахед». Для порівняння, Tomahawk несе боєголовку вагою близько 450 кг.

Така відносно невелика потужність обмежує ефективність ракети проти захищених або великих інфраструктурних об’єктів.

Еволюція запуску: від повітря до землі

Спочатку Barracuda-500 могла запускатися лише з повітряних платформ, таких як винищувачі (наприклад, F-16) або за допомогою системи Rapid Dragon (скидання з транспортних літаків).

Проте нещодавно компанія Anduril оголосила про успішну адаптацію Barracuda-500 під наземний запуск. Хоча офіційна дальність при цьому дещо зменшується (за оцінками, до 600-700 км), це відкриває шлях для використання ракет зі стаціонарних або мобільних пускових установок, що значно підвищує оперативну гнучкість.

Проблема доступності та виробництва

Попри те, що Anduril декларує дешевизну свого рішення та простоту масштабування виробництва, ракети Barracuda-500 наразі не стоять на озброєнні США і не перебувають у серійному виробництві через відсутність замовлення.

Компанія планує вийти на темп у декілька тисяч ракет на рік (ймовірно, близько 3000 одиниць) лише наприкінці 2026 року, і тільки за умови отримання великого замовлення. Це означає, що відсутність запасів і поточної «гарячої» лінії виробництва є першим суттєвим недоліком Barracuda.

Чому Barracuda-500 може доповнити Tomahawk

Навіть якщо Україна отримає Tomahawk, їхня кількість буде вкрай обмежена. Вартість Tomahawk є «космічною»: за прикладом Нідерландів, ціна однієї ракети сягає близько 12,5 млн доларів.

Саме тут і може бути ніша для Barracuda-500. Як більш дешевий, хоча й менш потужний, варіант, вона може забезпечити великий обсяг постачань, необхідний для масових ударів, у той час як Tomahawk використовуватиметься для високопріоритетних цілей. Таким чином, Barracuda може стати не заміною, а необхідною альтернативою, без якої Україні просто не обійтися у далекобійному протистоянні.

Нагадаємо, США розглядають передавання Україні ракет Tomahawk і Barracuda. Про це йшлося у західних ЗМІ.

Tomahawk має дальність польоту близько 1500 миль (понад 2400 км). Наразі остаточне рішення не ухвалене.