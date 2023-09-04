Бельгія передасть Україні викуплені у Німеччини зенітні ракети Sea Sparrow – у ЗМІ повідомили кількість

Ракети цього типу раніше використовували на німецьких фрегатах типу "Бремен".

Бельгія має намір передати Україні вісім зенітних ракет "земля-повітря" Sea Sparrow. Брюссель викупив зброю у Німеччини спеціально для ЗСУ.

Про це повідомило видання L'Echo.

Щодо платформи Sea Sparrow, з якої ЗСУ будуть використовувати зброю, поки не йдеться. Водночас є інформація, що Україна спільно з Польщею проводить роботи з інтеграції Sea Sparrow на самохідну вогневу установку 9А310 із зенітного ракетного комплексу "Бук".

Напередодні міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер повідомила про посилення протиповітряної оборони України. Тоді вона сказала, що Брюссель хоче передати Києву допомогу з ППО, а також боєприпаси. Також вона пообіцяла посприяти із навчанням воїнів ЗСУ.

Додатково Бельгія передасть Україні техніку на суму 150 мільйонів євро.

Бельгія передасть Україні викуплені у Німеччини зенітні ракети Sea Sparrow Фото: navy.mil

Sea Sparrow – що це за ракета

RIM-7 Sea Sparrow – американська корабельна зенітна і протиракетна система малої дальності, призначена в основному для захисту від протикорабельних ракет, яку представили у 1960-х ХХ століття на базі зброї класу "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow. ч

Характеристики ракети Sea Sparrow:

важить ракета близько 230 кг;

довжина – 3,64 м;

діаметр – 203 м;

розмах крил – 1,02 м;

маса бойової частини – 40,5 кг;

швидкість польоту – > 3,5 Мах.

Мінімальна дальність стрільби ракети – 1,5 км, а максимальна – 20-30 км. Вона може уразити ціль на висоті від 6 до 15 240 метрів.

Нагадаємо, Болгарія також надасть Україні військову допомогу. ЗСУ отримають близько 100 радянських бронетранспортерів. Техніка має надійти вже у вересні 2023 року.

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