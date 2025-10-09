ТСН у соціальних мережах

Бельгія передасть Україні додаткові F-16 — Defense Express

Україна отримає перші бельгійські F-16 вже у 2026 році.

Винищувач F-16

Винищувач F-16 / © Lockheed Martin

Україна отримає від Бельгії додаткові винищувачі F-16. Це стало можливим завдяки тому, що Бельгія почала отримувати нові літаки п’ятого покоління F-35, які поступово замінюватимуть старі бойові машини.

Про це повідомляє Defense Express.

Перші F-35, на які країна чекала сім років, уже прибули до авіабази Флорен. Вони надійдуть на озброєння 1-ї ескадрильї та мають бути готовими до виконання операцій зі швидкого реагування вже до 2027 року.

Попри це, Бельгія утримає свої F-16 на службі до 2028 року — саме тоді їх повністю замінять сучасні F-35. Старі винищувачі поетапно виводитимуться зі складу Повітряних сил, після чого їх передаватимуть Україні.

Постачання F-35 для Бельгії здійснює американська компанія Lockheed Martin. За початковим планом перші літаки мали прибути ще у 2023 році, проте через затримку вони були готові лише у 2024-му та використовувалися для навчання бельгійських пілотів у США.

Перший F-35, призначений безпосередньо для Бельгії, вийшов із заводу лише у червні цього року. Його серійний номер — FL009. Перша партія, яку вже передано бельгійцям, складається з чотирьох літаків.

За оцінкою Defense Express, це дає змогу очікувати, що Україна отримає перші бельгійські F-16 вже у 2026 році. Це істотно посилить український авіапарк і дозволить збільшити кількість бойових вильотів.

Загалом Бельгія замовила 34 F-35A за контрактом, підписаним ще у жовтні 2018 року. Водночас країна вважає, що цього замало, і планує придбати ще 11 додаткових винищувачів.

Раніше повідомлялося, що Бельгія анонсувала масштабну допомогу Україні — серед іншого, партія літаків F-16.

Ми раніше інформували, що Володимир Зеленський наголосив, що для гарантування безпеки державі потрібно більше літаків, і вона потребує «реальної» допомоги від партнерів.

