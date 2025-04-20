Без Link 16 і сучасних радарів: які обмеження мають українські F-16

Винищувачі F-16. / © Associated Press

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Українські F-16, які надійшли від Данії та Нідерландів, мають серйозні обмеження через демонтаж ключового обладнання перед передачею.

Про це пише видання 19FortyFive’s.

Як повідомляють фахівці з українського оборонного сектору, з літаків було знято систему зв'язку Link 16, яка є критичною для координації дій у повітрі та обміну даними між підрозділами.

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Крім того, ці F-16 оснащені застарілими радарами AN/APG-66, які за своїми характеристиками поступаються навіть модернізованим українським радарам "Фазотрон N019", що встановлені на наших МіГ-29.

Ці технічні обмеження створюють серйозну перевагу для російських винищувачів. Без системи Link 16 і можливості використовувати сучасні американські ракети AIM-120 (AMRAAM), українські пілоти змушені діяти в умовах, коли противник може атакувати їх на відстанях понад 100 км, використовуючи ракети Р-37. Це ставить українські F-16 у вкрай невигідне положення порівняно з новітніми російськими винищувачами.

Фахівці підкреслюють, що відсутність сучасних систем зв'язку та обмежені можливості радарів значно знижують ефективність українських F-16. Фактично, дальність, на якій наші літаки можуть ефективно вражати цілі, становить лише третину від дальності, доступної російським винищувачам. Це створює серйозний виклик для українських пілотів, яким доведеться компенсувати ці технічні недоліки власною майстерністю та тактикою.

Раніше повідомлялось, що Україна отримає літаки F-16 від Бельгії, щойно сама буде мати F-35.