Білий дім зробив заяву про дозвіл для ЗСУ бити ракетами ATACMS по РФ — офіційно

В Білому домі заявили, що "змінили настанови та дали свої вказівки" ЗСУ щодо використання зброї США.

Білий дім офіційно підтвердив дозвіл для ЗСУ бити ракетами ATACMS по РФ.

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомив старший військовий репортер Business Inside Джейк Епштейн.

Це рішення стало значущим кроком у підтримці України.

"Вони (ЗСУ - ред.) можуть використовувати ATACMS, щоб захистити себе в разі негайної потреби, і прямо зараз, зрозуміло, це відбувається в Курську та його околицях", — сказав Кірбі.

Він наголосив, що США пояснили українським військовим, які саме цілі можуть бути уражені американськими ракетами.

"Ми змінили настанови та дали їм вказівки, що вони можуть використовувати їх для ураження саме цих типів цілей", - підсумував радник Білого дому.

Раніше військовий експерт відповів, чи нададуть США Україні ядерну зброю, адже це порушує багато конвенцій, які американська влада брала на себе щодо обмеження розповсюдження ядерної зброї. Але і є багато випадків, коли порушувалось міжнародне право, зокрема з боку Сполучених Штатів.

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