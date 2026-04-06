Панцир-С1 / © Міністерство оборони України

Білорусь від 2024 року розпочала постачання Росії спеціалізованих шасі виробництва Мінського заводу колісних тягачів для нової версії зенітного гарматно-ракетного комплексу «Панцир-С1».

Про це повідомляє Мілітарний із посиланням на розслідування BelPol.

Йдеться щонайменше про 18 платформ МЗКТ-7930−312, які мають замінити проблемну базу, що раніше використовувалася на вантажівках КамАЗ.

За даними видання, перехід на білоруські шасі покликаний усунути технічні недоліки попередніх версій «Панцирів». Серед ключових проблем називали низьку прохідність, а також підвищений ризик перекидання через високий центр ваги бойового модуля.

У матеріалі уточнюється, що Мінський завод колісних тягачів мав поставити Росії 18 одиниць МЗКТ-7930−312. Нова платформа має низку конструктивних відмінностей, зокрема броньовану кабіну, змінену конфігурацію лобового скла, а також покращену стабілізацію під час руху і розгортання комплексу.

Окремо звертається увага на індекс бойового модуля, інтегрованого на це шасі. Згідно з документами, йдеться про модуль 72В6.00.00.000−08. Індекс 72В6 свідчить про те, що це версія «Панцир-С1», призначена саме для армії РФ, а не експортні варіанти чи модернізований «Панцир-С2».

Видання не виключає, що частина контракту вже виконана, а техніка могла бути застосована у війні проти України. Як непряме підтвердження наводиться раніше уражений російський «Панцир» у Маріуполі, який мав характерні ознаки шасі МЗКТ і спочатку міг бути помилково ідентифікований як машина на базі БАЗ.

Раніше Росія вже розглядала використання шасі МЗКТ у межах окремих експортних контрактів для «Панцирів». Водночас для іноземних замовників застосовувалися й інші платформи. Тепер же, як випливає з розслідування BelPol, білоруські тягачі, ймовірно, інтегруються безпосередньо у серійні комплекси РФ, які використовуються у війні проти України.

