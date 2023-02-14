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Білорусь, ймовірно, розташує один з зенітно-ракетних дивізіонів ближче до України

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Білорусь, ймовірно, розташує один з зенітно-ракетних дивізіонів ближче до України

Фото: Міноборони Білорусі/Telegram

Білорусь планує почати годувати військових в одному із дивізіонів.

Білорусь може розташувати один з зенітно-ракетних дивізіонів в Луниці. Наразі відомо, що там почали годувати військових у населеному пункті.

Про це інформує Telegram-канал "Білорускі Гаюн".

"Ми вже порушували питання із закупівлею МО РБ послуг з організації харчування для військовослужбовців на 2023 рік. Вивчаючи конкурсні документи, ми помітили ще одну цікаву закономірність, пов'язану зі 115-м зенітним ракетним полком (в/ч 92504). А саме - з планами почати годувати військовослужбовців полку в Лунинці", - пише пресслужба.

У повідомленні вказано, що в 2021 й 2022 роках військових полку годували в чотирьох точках:

  • населений пункт Кам'янюки - 40 осіб на добу;
  • населений пункт Митьки - 40 осіб на добу;
  • населений пункт Ковердяки - 100 осіб на добу;
  • населений пункт Курниця - 40 осіб на добу.

Що змінилось в 2023 році:

  • населений пункт Кам'янюки - 30 осіб на добу (мінус 10 осіб);
  • населений пункт Митьки - 30 осіб на добу (мінус 10 осіб);
  • населений пункт Ковердяки - 75 осіб на добу (мінус 25 осіб);
  • населений пункт Курниця - 30 осіб на добу (мінус 10 осіб).

Відомо, що сЛунинець - 200 осіб на добу.

"З цього можна зробити висновок, що 115-й зенітний ракетний полк планує розмістити один зі своїх підрозділів у Лунинці. Зазначимо, що на озброєнні полку з 2006 року стоять ЗРК С-300. Судячи з кількості осіб, для яких буде організовано харчування, йдеться не менше ніж про один зенітно-ракетний дивізіон, який збираються розмістити в Лунинці", - додає моніторингова група.

Сьогодні в Лунинці розташовані такі підрозділи Білорусі:

  • 1169-й окремий батальйон охорони та обслуговування;
  • 2-й радіотехнічний центр 2287-го окремого радіотехнічного батальйону 8-ї радіотехнічної бригади.

Зазначимо, що канада слідом за Францією закликала своїх громадян негайно виїхати з Білорусі. 

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Дата публікації
Перегляди
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