Більша дальність, ніж у HIMARS: ЗСУ використовують керовану зброю з важчою боєголовкою

Cистеми M142, HIMARS і РСЗВ M270, які отримала Україна, мають радіус дії до 80 км і 90-кілограмову боєголовку.

Українські захисники використовують проти загарбників керовані ракети "Вільха-М" з дальністю 110 км. Прикметно, що у них більша дальність, ніж у HIMARS.

Про це повідомив перший заступник голови Національної асоціації оборонно-промислового комплексу України Іван Винник, пише The War Zone.

Він розповів, що Україна використовує керовану артилерійську ракету з більшою дальністю дії та важчою боєголовкою.

Зазначимо, що "Вільха-М" - модифікована радянська артилерійська ракета "Смерч" довжиною 7,6 м з радіусом дії 110 км і 300-міліметровою боєголовкою вагою 220 кг, яка може уражати цілі з високою точністю. Тоді як, наприклад, M142, HIMARS і РСЗВ M270, які отримала Україна, мають радіус дії до 80 км і 90-кілограмову боєголовку.

Винник додав, що уперше "Вільху-М" застосували в бойових діях у травні 2022 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, щоб вигнати окупантів з України, державі необхідні зараз додаткові артилерія, снаряди та нові літаки.

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