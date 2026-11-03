«Більше грошей на зброю для України»: США хочуть натиснути на країни НАТО

США хочуть натиснути на країни НАТО / © Unsplash

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США хочуть звернутися до партнерів з НАТО з проханням збільшити фінансування військової допомоги Києву. Це свідчить про те, що військова підтримка з боку Вашингтона триває, попри напруженість у відносинах між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише Bloomberg.

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США натиснуть на НАТО, аби країни виділили більше коштів на зброю для України

Про наміри США розповіли обізнані джерела, які захотіли залишитися анонімними через приватний характер обговорень. За словами співрозмовників, запит щодо додаткового фінансування PURL — списку пріоритетних потреб України — може бути оголошений вже в листопаді.

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США вже надіслали відповідні сигнали деяким союзникам про майбутній заклик до виділення коштів. Точна сума, яку прагнуть залучити США, наразі невідома. Джерела повідомили про наявний дефіцит фінансування у розмірі близько 2 млрд доларів для вже затверджених пакетів озброєння.

Пентагон продовжує відправки зброї до того, як партнери виділять на неї кошти. Через це прогалина у фінансуванні може зрости. Пентагон та Державний департамент США наразі утрималися від оперативних коментарів.

Ініціатива PURL є фундаментом зусиль НАТО щодо укріплення оборонної спроможності України. Вона дозволяє союзникам оплачувати американську зброю, яка передається Києву. У попередні партії входили ППО та інше військове обладнання.

Тиск США на НАТО вказує, що попри публічні звинувачення, сварки та непопулярні рішення щодо Росії, Штати продовжують допомагати Україні. Пентагон не дозволяє гострій публічній риториці між Вашингтоном та Києвом заважати ключовій ролі американського ОПК в забезпеченні України озброєнням.

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Водночас публічна критика продовжується: Дональд Трамп та засновник SpaceX Ілон Маск публічно закликали Зеленського піти у відставку. Зі свого боку український президент звинуватив США у навмисному зниженні швидкості супутникового зв’язку Starlink для українських військових та затримці попередніх партій ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot у межах PURL. Крім цього, Київ закинув США призупинення обміну розвідувальними даними.

Дисонанс між допомогою та заявами Трампа створює плутанину серед союзників США. Це часом ускладнює переконування партнерів виділяти гроші на нові системи озброєння, особливо на тлі зростання втоми європейців від війни в Україні.

Джерела розповіли, що у жовтні США погрожували призупинити постачання за програмою PURL у відповідь на українські удари по російських НПЗ. Утім, цього наразі не відбулося. Програма повноцінно працює.

Окремо від ініціативи PURL, 30 жовтня Державний департамент США погодив можливий продаж Україні ракет до комплексів Patriot на суму 2,1 мільярда доларів США. Оплату цього контракту беруть на себе Канада, Німеччина, Норвегія та Європейський Союз на умовах благодійних внесків.

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Заява Рубіо про Україну та НАТО

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Атланті висловив сумніви щодо можливості досягнення мирної угоди між Україною та Росією в найближчі місяці.

У приватних розмовах із західними колегами він застеріг, що захоплення Донбасу не зупинить територіальні амбіції Кремля, а вступ України до НАТО є нереалістичним у короткостроковій перспективі та неприйнятним для Путіна.

Саміт в Атланті оголив глибокий розкол між учасниками та завершився без ухвалення підсумкового спільного комюніке через суперечки щодо України, Близького Сходу, торгівлі та морської безпеки. Присутність Сергія Лаврова призвела до скасування традиційного спільного фотографування через відмову низки делегацій брати в ньому участь. У відповідь Лавров назвав позицію Європи «пихатим бойкотом».

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