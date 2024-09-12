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Блінкен заявив, що США найближчим часом передадуть Україні нові системи ППО

Блінкен заявив, що США найближчим часом передадуть Україні нові системи ППО

Блінкен про нові системи ППО для України / Фото: Офіс президента України

Держсекретар США заявив, що Вашингтон вже передав деякі з обіцяних систем.

Сполучені Штати передадуть Україні нові системи протиповітряної оборони найближчим часом.

Про це під час пресконференції у Києві заявив держсекретар США Ентоні Блінкен

Він зазначив, що Сполучені Штати мають намір повністю виконати свої зобовʼязання перед Україною, тому найближчим часом передадуть нові системи ППО.

"На саміті НАТО в липні президент Джо Байден запевнив, що буде надано п'ять стратегічних систем ППО та безліч тактичних систем ППО. Ми вже передали деякі з цих  систем. Ми повністю виконуємо свої зобов'язання і найближчими тижнями продовжимо постачання нових систем ППО в Україну", - повідомив Блінкен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Блінкен у Києві оголосив про новий пакет допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден і прем'єр Британії обговорять дозвіл ЗСУ бити по Росії далекобійною зброєю.

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