Болгарія не надасть боєприпаси Україні на прохання Резнікова: очільник Міноборони пояснив відмову

Стоянов заявив, що уряд його країни не може залишити армію без необхідного спорядження.

Міністр оборони Болгарії розповів про прохання України щодо надання боєприпасів, однак Софія не буде їх передавати, бо сама не має таких у достатній кількості.

Про це йшлося у повідомленні очільника Міноборони Болгарії Дімітара Стоянова.

Він заявив, що міністр оборони України Олексій Резніков звертався до Болгарії щодо надання боєприпасів.

Глава Міноборони Болгарії наголосив, що країна не експортує озброєння та техніку за межами переліку, затвердженого рішенням парламенту.

"Ми не хочемо, щоб чинний тимчасовий уряд був схожий на попередній, який роздав болгарську зброю і залишив армію без необхідного спорядження", –заявив Стоянов.

Він також розповів, що українська сторона зверталась із проханням надати озброєння, що не входило до затвердженого переліку.

"Міністр оборони України попросив щось конкретне, чого немає в договорі і чого у нас немає і не може бути надано. Ми не маємо достатньої кількості. Йдеться не про С-300, боєприпаси", – уточнив Стоянов.

Він додав, що йшлося і про бронетехніку.

"Нічого не було узгоджено конкретно, що буде надано додатково. Те, що дається Україні, відбувається відповідно до рішення Національних зборів", - підкреслив він.

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