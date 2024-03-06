Болгарія почала передавати Україні обіцяні 100 БТР – ЗМІ (фото)

Загалом Болгарія планує передати 110 бронетранспортерів.
Болгарія почала передавати до України 100 бронетранспортерів, які раніше уряд країни пообіцяв Києву.
Відповідні фото опублікував болгарський телеканал bTV.
Повідомляється, що перший БТР для України був завантажений на платформу і відправлений з бази Головного управління жандармерії в Софії на залізничну станцію в Новому Іскарі.
Загалом Болгарія планує передати 110 бронетранспортерів.
За організацію транспортування військової техніки відповідає болгарське Міноборони. Бронетранспортери перевозитимуться партіями по шість одиниць.
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Нагадаємо, раніше парламент Болгарії ратифікував угоду між МВС країни та Міноборони України про постачання Києву 100 БТРів і запчастин до них.
28 лютого міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев анонсував, що Україна отримає 100 обіцяних БТРів уже через декілька днів.
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