Боєприпаси для України: Рада погодила підтримку в розмірі 1 мільярда євро в межах Європейського фонду миру

Цей захід дозволить ЄС відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні, з існуючих запасів або за рахунок зміни пріоритетів замовлень, що існують, протягом періоду з 9 лютого по 31 травня 2023 року.

Рада Європейського Союзу 13 квітня, ухвалила рішення про виділення Україні допомоги у розмірі одного мільярда євро в межах Європейського фонду миру (EPF) для підтримки ЗСУ.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

"Сьогоднішнім рішенням ми вводимо в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС, щодо підтримки негайної поставки артилерійських боєприпасів для українських збройних сил на суму 1 мільярд євро. Немає кращого прояву єдиної рішучості та рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора", — заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Сьогоднішнє рішення імплементує першу частину угоди Ради від 20 березня 2023 року про тристоронній підхід, спрямований на прискорення поставок і спільних закупівель артилерійських боєприпасів.

Разом із попередніми сімома траншами підтримки, прийнятий сьогодні захід допомоги збільшує загальний внесок ЄС для України в рамках EPF до 4,6 мільярда євро, і це ще раз доводить, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці українських військових у захисті країни від незаконної російської агресії.

Напередодні верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель прокоментував жахливе відео зі стратою українського військовополоненого ворогом.

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