Боєприпаси для України: у Нідерландах озвучили суму допомоги, яку надають на озброєння

Нідерланди після початку широкомасштабного вторгнення РФ надають Україні не лише оборонну, а й фінансову допомогу.

Нідерланди ухвалили рішення виділити 122 млн євро Україні на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.

Про це повідомляє пресслужба уряду Нідерландів.

Зокрема, Амстердам виділяє 87 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України. Також Нідерланди перерахують 25 млн євро в Міжнародний фонд для України (IFU) для закупівлі озброєння.

Ба більше, уряд Нідерландів виділить ще 10 млн євро на поліпшення кіберзахисту України.

Ці пожертви стали результатом консультацій Контактної групи з питань оборони України (UDCG), до якої входять 50 країн-партнерів. Вони допомагають Україні закуповувати обладнання та ресурси для захисту від Росії.

Раніше голова МЗС Нідерландів оголосила про плани надання додаткової допомоги у розмірі 2,5 млрд євро для підтримки України 2024 року.

Також Нідерланди направили Україні танки та іншу військову техніку, а разом із Данією очолили авіаційну коаліцію.

22 грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни ухвалив рішення про підготовку перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Тим часом начальник пресслужби Генштабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов заявив, що немає такої зброї, яка може докорінно змінити ситуацію на полі бою, якою б потужною та ефективною вона не була.

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