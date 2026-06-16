Боєприпаси на 23 млрд грн для ЗСУ: Демченко зробив важливу заяву про закупівлю

Демченко розповів про боєприпаси для ЗСУ, закуплені на 23 млрд грн / © Держприкордонслужба України

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Постачання боєприпасів за контрактами на 23 млрд грн виконані повністю. Усі товари поставлені та передані Збройним силам України.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю Wprost, повідомила речниця PHU Lechmar Кароліна Сюдила.

За його словами, закупівлі, які наприкінці 2024 року стали предметом гострої критики та публічних дискусій, завершені в повному обсязі.

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«Можу підтвердити, що постачання боєприпасів за контрактами на суму 23 мільярди гривень, що в кінці 2024 року викликало шалену необґрунтовану критику, виконано в повному об’ємі», — заявив Демченко.

Речник наголосив, що вся продукція вже передана українським військовим.

«Всі товари поставлені повністю та передані в Збройні Сили України», — зазначив він.

Демченко нагадав, що ДПСУ отримала повноваження на здійснення оборонних закупівель для потреб війська за рішенням уряду, а номенклатуру та кількість необхідних боєприпасів визначала й погоджувала сторона Міністерства оборони.

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Що відомо про польську компанію PHU Lechmar

Окремо Демченко прокоментував роботу польської компанії PHU Lechmar, яка забезпечувала постачання.

«Постачання виконувала польська компанія PHU Lechmar, яку весь цей час поливали брудом. Багато хто припускав, що боєприпаси не будуть поставлені, стверджували, що кошти просто злили і тому подібне», — сказав речник.

За словами Демченка, результат виконання контрактів спростував такі припущення.

«Натомість маємо зворотне — боєприпаси закуплені, поставлені, передані Збройним Силам для застосування на фронті», — наголосив він.

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Вартість боєприпасів: в ДПСУ спростували звинувачення щодо завищених цін

Також речник ДПСУ відкинув звинувачення щодо завищених цін під час закупівель.

«Вартість боєприпасів, по якій відбувалася закупівля, — одна з найнижчих. Ціноутворення та умови постачання знаходилися під постійним контролем відповідних контролюючих служб України. Закиди про завищені ціни не відповідають дійсності», — заявив Демченко.

Він додав, що прикордонне відомство має досвід проведення оборонних закупівель і продовжує виконання контрактів як для власних підрозділів, так і для потреб Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше польська компанія PHU Lechmar також заявила про повне та своєчасне виконання контракту з ДПСУ на постачання боєприпасів вартістю 23 млрд грн.

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