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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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196
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2 хв

У Росії похвалилися "диво-зброєю" для знищення українських дронів, але є нюанс

Системи цього типу також є на озброєнні Ірану.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Зброя

Зброя / © Defense Express

Один із російських пропагандистських Telegram-каналів «Воєнний освєдомітєль» поширив відео, на якому, як стверджується, зображено «роботу бойового лазера мобільної групи ППО» загону «Кочевник». Згідно з озвученою інформацією, система призначена для знищення безпілотників і має стати відповіддю на «нові загрози».

Про це пише Defense Express.

На оприлюдненому відео демонструється замаскований бронеавтомобіль з лазерною установкою, робоче місце оператора, перемикання систем, відео з радара і, ймовірно, — тестові постріли по цілях. У фіналі ролика показано, як безпілотники нібито уражаються лазером.

Водночас, як з’ясувалося, продемонстрована установка — не російська розробка, а китайська система під назвою Low-Altitude Laser Defending System (LASS), також відома як Silent Hunter. За даними з відкритих джерел, вона створена Китайською академією інженерної фізики.

Відомо, що Silent Hunter має потужність від 10 до 30 кВт, ефективну дальність ураження малорозмірних цілей — до 1,5 км, а «засліплення» можливе на дистанції до 3 км. Лазер може працювати до 200 секунд безперервно, а повна розгортка комплексу займає менше 5 хвилин.

Нагадаємо, Росія застосовує для ударів по українських містах ударні безпілотники типу Shahed з двома новими бойовими частинами комбінованого типу. Вони завдають більших руйнувань обʼєктам військової та цивільної інфраструктури України.

Обидві нові бойові частини мають збільшену вагу — зі стандартних 50 кг до 90 кг. Одна з них виготовляється в РФ, інша — в Ірані.

Обидва заряди мають комбіновану кумулятивну, уламкову та фугасну дію. Але російська бойова частина має також запалювальну дію.

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