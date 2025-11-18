Бойовий ракетоплан "Буран": як радянський човник планували використовувати для скидання ядерних зарядів

Історія єдиного польоту та завдання орбітального бомбардування / © Defense Express

Рівно 37 років тому, 15 листопада 1988 року, о 5:50 за місцевим часом, з космодрому «Байконур» стартував космічний багаторазовий корабель «Буран». Радянська пропаганда гордо називала його ракетопланом. Це був його перший і, як виявилося, єдиний політ.

Про це йдеться у матеріалі DEFENSE EXPRESS.

Автономний політ тривав 205 хвилин, за які корабель здійснив два оберти навколо Землі. Його успішна автоматична посадка стала окремим предметом гордості для СРСР, який на той час стрімко наближався до свого розпаду. Це сталося через сім років після того, як США вперше запустили свій багаторазовий човник Space Shuttle у 1981 році.

Попри заяви про «мирне освоєння космосу», програма «Енергія-Буран» мала переважно військовий характер, зазначають фахівці.

СРСР розглядав корабель як потенційний носій ядерної зброї для орбітальних ударів по США. Рішення про створення аналога американського Space Shuttle ухвалили у 1976 році, керуючись побоюваннями щодо можливого військового застосування американської системи.

«Буран» мав повторити характеристики «Шатла» та виконувати бойові завдання — від орбітального скидання ядерних зарядів до маневрів, що ускладнювали б перехоплення. Розглядалося розміщення ядерних боєголовок потужністю 2,3 Мт.

Програма виявилася надто дорогою через технологічні обмеження: на відміну від США, у СРСР одноразовим був увесь ракетоносій «Енергія». У підсумку проєкт втратив сенс і згорнули. При цьому й американський Space Shuttle не виправдав економічних очікувань.

