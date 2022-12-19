Британія наступного року передасть Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів

Британія закликає не тільки зберігти, але й посилити військову допомогу Україні у наступному році

Велика Британія наступного року передати українським військовим кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на загальну суму близько 250 млн фунтів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Повідомляється, що премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про новий пакет військової допомоги для України під час саміту Об'єднаних експедиційних сил (JEF), який відбудеться у Латвії 19 грудня.

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Також на зустрічі керівництво Британії, Нідерландів, Північної Європи та країн Балтії будуть обговорювати подальші кроки щодо протидії російській агресії.

У Лондоні вважають, що новий пакет військової допомоги стану постійним припливом дуже необхідних на цій війні артилерійських боєприпасів протягом 2023 року.

Премʼєр Ріші Сунак закликає не тільки зберігти, але й посилити військову допомогу Україні у наступному році.

"Велика Британія та наші європейські союзники йдуть пліч-о-пліч у нашій відповіді на вторгнення в Україну, і ми знову як і раніше непохитні в наших прагненнях до миру в Європі. Але для досягнення миру ми повинні стримувати агресію, і наші спільні розгортання по всьому регіону життєво важливі для забезпечення того, щоб ми могли реагувати на найсерйозніші загрози", - йдеться у заяві британського прем'єра.

Зазначимо, що на зустрічі JEF зберуться лідери Фінляндії, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Нідерландів, Швеції та Великої Британії, також виступить президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія підтвердила, що відправила в Україну високоточні ракети Brimstone 2 в рамках військової допомоги у протистоянні російським агресорам.

Крім того, ми раніше інформували, що Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для бойових гелікоптерів Sea King.Незабаром авіація ЗСУ вперше поповниться західною технікою.

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