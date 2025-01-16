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Британія передасть Україні 150 стволів артилерії та нову мобільну систему ППО

Британія передасть Україні 150 стволів артилерії та нову мобільну систему ППО

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / Фото: Associated Press

Кір Стармер також заявив про подальші плани щодо підготовки українських військових спільно із союзниками.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про передавання Україні партії артилерії британського виробництва і нової мобільної системи протиповітряної оборони.

Про це Стармер сказав на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.

Нові партії артилерії від Британії надійдуть до України за кілька тижнів.

"Я сьогодні радий оголосити, що ми надаємо 150 стволів артилерії, які... були виготовлені у Сполученому Королівстві й буквально за кілька тижнів зможуть бути поставлені в Україну. Ми також постачатимемо нову мобільну систему ППО, яка називається "Грейтфул", виробництво якої профінансовано спільно з Данією", – розповів Стармер.

Британський прем’єр також повідомив про подальші плани щодо підготовки українських військових спільно із союзниками.

Нагадаємо, 16 січня Стармер і президент України Володимир Зеленський підписали Угоду про сторічне партнерство між державами.

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