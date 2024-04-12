Британія планує передати Україні новітню лазерну зброю: як діє та скільки коштує постріл (відео)

Зброю українські військові можуть отримати раніше британських колег.

Британія може передати Україні лазерний комплекс DragonFire, який призначений для збиття ворожих ракет та безпілотників з дуже високою точністю.

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Про це повідомляє Telegraph.

Повідомляється, що зброю українські військові можуть отримати раніше британських колег, що буде вигідно обом сторонам.

За словами Гранта Шаппса, міністра оборони Великої Британії, країна планує взяти на озброєння новинку протягом наступних трьох років.

Наразі Лондон розглядає можливість постачання Україні зразків цього лазерного комплексу ППО для посилання захисту від російських атак.

"Зараз у Європі відбувається реальний конфлікт, для розв'язання якого ми маємо унікальну сучасну зброю, яка може виявитися корисною. Скажімо так, він не обов'язково має бути на 100% ідеальним, щоб українці, можливо, отримали його", - заявив Шаппс.

Як пише Defence Express система використовує 55 кВт лазерний промінь, що фокусується з 37 окремих каналів потужністю 1,5 кВт кожний. Це дозволяє пропалювати не лише пластик, а й метал, чим виводить з ладу дрони, ракети та, потенційно, артилерійські боєприпаси.

Наразі заявлені для ЗМІ характеристики DragonFire - фокусування на відстані у 1 км з точністю 23 мм. Але реальні можливості щодо ефективної дальності поки невідомі.

Експерти зазначають, що вартість одного пострілу такої системи буде вартувати всього кілька доларів, однак сам комплекс, особливо на "світанку" опанування технологій, буде коштувати доволі дорого.

Велика Британія планує передати Україні лазерну зброю

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США надають допомогу Україні, йдеться про посилення ППО.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія може захопити Часів Яр через нестачу ППО у ЗСУ.

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