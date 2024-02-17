Британія та союзники хочуть надати Україні безпілотники з штучним інтелектом

Дрони можуть бути відправлені в Україну протягом кількох місяців.

Велика Британія спільно із США та іншими країнами працюють над тим, щоб надати Україні тисячі нових безпілотників зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати російські цілі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як передає видання, "безпілотники зі штучним інтелектом будуть розгорнуті у великі флотилії, які зв'язуватимуться між собою для націлювання на ворожі позиції без необхідності керувати кожним з них людиною-оператором".

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Зазначається, ця технологія може дозволити Україні придушити певні російські позиції за допомогою безпілотних апаратів.

"Безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом декількох місяців, але також попереджають, що ці терміни можуть бути порушені", - додало видання.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже цього року здивує Росію дронами та системами радіоелектронної боротьби власного виробництва.

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